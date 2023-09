Campeão Manchester City entra a ganhar, FC Porto e `Barça` também

No primeiro dia da primeira jornada, os clubes mais fortes saíram-se mais ou menos bem dos seus compromissos, com exceção do AC Milan, que em casa cedeu um empate ao Newcastle.



João Félix foi titular no 'Barça' e foi determinante no arranque para a goleada de 5-0 ao Antuérpia, com mais um golo e uma assistência.



João Cancelo, o outro jogador luso da equipa catalã que hoje jogou no Olímpico de Barcelona, também foi titular, participando em mais uma goleada do campeão espanhol, claramente favorito do Grupo H.



O primeiro golo do FC Barcelona apareceu no minuto 11, com um remate soberbo de João Félix, após o que o avançado luso 'ofereceu' o 2-0 a Robert Lewandowski, aos 19 minutos. Aos 22, um centro de Raphinha redundou em autogolo de Bataille.



Gavi, aos 54, e João Félix de novo, aos 66, ampliaram a goleada, a segunda em poucos dias, depois dos também 5-0 ao Betis, para a Liga espanhola.



O Grupo H parece pender para o lado ibérico, já que em Hamburgo o FC Porto, vice-campeão português, derrotou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 3-1.



A noite foi do brasileiro Galeno, que marcou por duas vezes (08 e 15) e assistiu para o outro golo, do iraniano Taremi (29).



O golo dos ucranianos, que jogam em Hamburgo devido à guerra no seu país, foi do venezuelano Kevin Kelsy e marcado aos 13 minutos, então a empatar a partida.



No Grupo G, o Manchester City entrou em campo pela primeira vez como campeão europeu e com evidente vontade de defender o título, mau grado a boa réplica do Estrela Vermelha, vencido por 3-1.



O português Bernardo Silva saiu magoado, ainda antes do intervalo, enquanto Rúben Dias e Matheus Nunes foram titulares.



A equipa sérvia surpreendeu os 'citizens' e adiantou-se, aos 45, com o golo de Bukari.



Depois, um 'bis' do argentino Julian Álvarez (47 e 60) e um golo final de Rodri, aos 73, compensaram bem uma noite 'em branco' de Haaland, o mais 'letal' dos goleadores da atualidade.



No outro jogo do Grupo G, o Leipzig foi à Suíça derrotar o Young Boys, também por 3-1.



Para o Grupo F, regista-se a surpresa do 'nulo' imposto pelo Newcastle no terreno do AC Milan, a equipa do avançado luso Rafael Leão, que não desequilibrou.



Em Paris, o Paris Saint-Germain mostrou classe e fez um grande jogo ante o Borussia Dortmund, a que ganhou por 2-0.



Vitinha, com um remate 'aos ferros' e participação em um dos golos, foi uma das figuras da partida, em que também estiveram envolvidos Gonçalo Ramos (um golo anulado) e Danilo.



Mbappé, aos 49 minutos, de grande penalidade, e Hakimi, de ‘trivela’ aos 58, assistido por Vitinha, fizeram os golos de uma equipa que parece ultrapassar muito bem as saídas de Messi e Neymar.



O Grupo E também já arrancou e o primeiro comandante é o Feyenoord, após o 2-0 imposto ao Celtic, equipa que contou com o jovem Paulo Bernardo, emprestado pelo Benfica, para os últimos minutos.



No outro jogo do mesmo grupo, Lazio e Atlético de Madrid equilibraram-se e o empate final, 1-1, acabou por ser justo, com os italianos a só conseguirem evitar a derrota aos 90+5 minutos, com o golo do guarda-redes, Provedel.