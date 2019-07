CAN2019. Federação da Guiné-Bissau acusa jogadores de boicote

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2019, 07:41 / atualizado em 10 Jul, 2019, 07:42 | Futebol Internacional

Pires apontou os nomes dos médios Zezinho (capitão da seleção), Pelé, do avançado Toni Sá Brito, do guarda-redes Jonas Mendes, bem como do defesa Juari Soares, como sendo os autores da alegada sabotagem aos "djurtus".



De acordo com o assessor de comunicação da federação guineense, aqueles jogadores recusaram-se a treinar e, nalguns casos, tentaram influenciar os restantes atletas a seguirem o seu exemplo, o que, disse, dificultou o trabalho da equipa técnica na preparação dos desafios.



"Nas vésperas dos jogos, a seleção não conseguiu treinar, às vezes só no dia do jogo é que (os jogadores) costumavam cumprir com treinos ligeiros", revelou Pires, que é também apresentador de um programa desportivo numa rádio de Bissau.



Edgar Pires afirmou mesmo que no jogo de estreia da Guiné-Bissau contra os Camarões, que os "djurtus" acabaram por perder por 2-0, aqueles atletas teriam tentado a que os outros colegas da seleção não entrassem em campo.



"É altura de afastar estes jogadores da seleção nacional, porque estão a criar um mau ambiente", defendeu Pires, que espera ver responsabilização por parte das autoridades competentes.



A Guiné-Bissau não conseguiu atingir a segunda fase do campeonato africano das nações (CAN), ao alcançar um ponto, fruto de um empate a zero golos diante do Benim, e ao perder com os Camarões e o Gana, pelos mesmos resultados, 2-0.





Em entrevista ainda no Egito, o presidente da federação guineense, Manuel Lopes, admitiu que a seleção será objeto de "profundas reformas" e ainda agradeceu a contribuição de alguns jogadores que ajudaram a que a Guiné-Bissau possa estar, por duas vezes consecutivas, no CAN.