CAN2019. Senegal e Argélia ganham na estreia

O avançado do Inter de Milão, Keita Balde, abriu o marcador aos 28 minutos e, já na segunda parte, o médio Krepin Diatta selou o triunfo senegalês, aos 64 minutos.



Perante um dos mais frágeis adversários em prova, o Senegal, que não pôde contar com o avançado do Liverpool por estar a cumprir castigo, desperdiçou várias oportunidades para construir um resultado bem mais volumoso, com especial destaque para o ponta de lança M’baye Niang, que alinha nos franceses do Rennes, em dia de grande desinspiração.



No outro jogo do grupo, a Argélia impôs-se ao Quénia por 2-0, resultado estabelecido ainda na primeira parte, com o primeiro golo a ser marcado por Baghdad Bounedjah, na execução de um penálti, e o segundo pela ‘estrela’ dos ingleses do Manchester City, Ryad Mahrez, aos 34 e 43 minutos, respetivamente.



O portista Yacine Brahimi, que está em fim de contrato com o FC Porto, começou o jogo no banco de suplentes e só entrou em campo aos 74 minutos para substituir Youcef Belaili, enquanto o central do Moreirense Rafik Halliche foi suplente não utilizado.







Face aos resultados de hoje do grupo C, a Argélia e o Senegal ocupam os dois primeiros lugares, ambos com três pontos, enquanto Quénia e Tanzânia ainda estão em branco.



Marrocos adianta-se no grupo D



Com este triunfo, Marrocos lidera, para já, o grupo D, com três pontos, faltando disputar o embate desta segunda-feira entre a Costa do Marfim e a África do Sul.



Angola e Guiné-Bissau à beira da estreia







A primeira jornada da fase de grupos completa estas segunda e terça-feira.





Hoje (segunda-feira) para o Grupo E jogam Tunísia-Angola e Mali-Mauritânia e amanhã (terça-feira) realizam-se os jogos: Camarões-Guiné-Bissau e Gana-Benim.









Também no domingo disputou-se o primeiro jogo do grupo D, com Marrocos a sentir grandes dificuldades para superar a oposição da Namíbia, alcançando os três pontos devido a um autogolo marcado aos 89 minutos pelo avançado namibiano Itamuna Keimuine, que entrara nove minutos antes a substituir Absalom Limbondi.Na sequência de um livre para a grande área marroquina, Keimuine cabeceou a bola, introduzindo-a na própria baliza, qual ponta de lança adversário, oferecendo um triunfo que os marroquinos já não esperavam.