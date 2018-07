Cancelo "orgulhoso" na Juventus e à espera de Cristiano Ronaldo

Lusa Comentários 12 Jul, 2018, 16:15 / atualizado em 12 Jul, 2018, 16:18 | Futebol Internacional

"Estou orgulhoso por fazer parte desta equipa, desta família. Sinto uma responsabilidade acrescida em função do que a 'Juve' pagou pela minha transferência, mas estou ansioso por demonstrar que valho esse valor", disse Cancelo, durante a apresentação oficial como jogador 'bianconeri'.



A Juventus acordou com o Valência a contratação do defesa português por 40,4 milhões de euros (ME), ainda assim menos de metade do valor da transferência de Ronaldo do Real Madrid para o clube de Turim, que ascende a 112 ME.



"Tenho a certeza que vai elevar o nível de qualidade da equipa e ajudar-nos a continuar a vencer. Tem uma mentalidade vencedora, pois já ganhou muitos troféus na carreira. A Juventus conquistou o sétimo 'scudetto' seguido, por isso acho que fazem uma combinação perfeita", observou.



Cancelo, de 24 anos, disse ter sido "muito bem acolhido" na Juventus, em especial pelo brasileiro Alex Sandro, ex-jogador do FC Porto, e que será ainda mais fácil adaptar-se à nova realidade quando chegarem Douglas Costa, que esteve a representar o Brasil no Mundial2018, e Ronaldo.



O defesa português não escondeu que alguns jogadores da sua equipa o deixam "impressionado", em particular, "a força ofensiva" representada por Dybala, Higuain e Douglas Costa e solidez na defesa, da qual Chiellini é o expoente máximo.



"(O treinador) Massimiliano Allegri tem ideias muito claras sobre aquilo que pretende para a equipa e trabalharemos em conjunto para lhe dar essa identidade", assinalou Cancelo, que assinou contacto com a Juventus para as próximas cinco épocas.