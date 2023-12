Capitão do Luton cai inanimado durante jogo com Bournemouth

Aos 59 minutos de jogo, o jogador, de 29 anos, teve um colapso e foi assistido durante vários minutos no terreno, para depois ser retirado e encaminhado para o hospital.



Lockyer caiu no relvado sem nenhum jogador perto dele, com os futebolistas a darem-se conta quase de imediato da situação e a pedir assistência rápida. O 'manager' do Luton também correu de imediato para o local.



Perante a gravidade da situação e com as duas equipas já a sair do terreno de jogo, o árbitro, Simon Hooper, decidiu suspender a partida aos 65 minutos, quando o resultado estava 1-1.



"Os nossos pensamentos estão com Tom Lockyer e com todos os jogadores que estiveram envolvidos no jogo de hoje", viria a escrever mais tarde a Premier League.



Segundo relatos citados pela BBC, o jogador estava consciente quando foi retirado do campo.



“Estamos todos a rezar pelo nosso capitão Tom Lockyer, que está a responder e foi transportado para o hospital. Neste momento, não sabemos exatamente o que aconteceu e quais serão os próximos passos, mas agradecemos ao Bournemouth e ao staff médico de ambas as equipas pela sua resposta imediata, que foi absolutamente fantástica”, salientou o Luton, numa publicação na rede social X.



No mesmo texto, o clube explica que os jogadores de ambas as equipas não estavam em condições de continuar o jogo depois do episódio que testemunharam.



Lockyer, defesa central e internacional pelo País de Gales, já tinha estado no foco de uma situação análoga em maio, na final do ‘play-off’ da segunda divisão ('Championship') que o Luton disputou com o Coventry, em Wembley.



Na ocasião, foi para o hospital, para testes complementares, e acabou por ser tratado a um problema cardíaco, mais tarde.



No jogo, Elijah Adebayo adiantou o Luton aos três minutos. No minuto 58, pouco antes do colapso do capitão do Luton, Dominik Solanke fez o empate.