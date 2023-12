Capitão do Luton "estável" após paragem cardíaca em jogo

"A nossa equipa médica confirmou que o capitão sofreu uma paragem cardíaca em campo, mas já estava a reagir quando foi retirado de maca. Recebeu tratamento complementar ainda no estádio, pelo que agradecemos às equipas médicas de ambas as equipas", refere o Luton.



Lockyer, de 29 anos, já tinha passado por uma situação similar em maio passado, no estádio de Wembley, onde o Luton jogou contra o Coventry um ‘play-off’ de subida de divisão.



"Tom foi transportado ao hospital, onde podemos assegurar que está estável e a ser submetido a mais exames", acrescenta o Luton, que revela que o jogador está rodeado pela família. "Queremos agradecer a todos o apoio, preocupação e mensagens de carinho para Locks”, prossegue a mensagem do clube.



Pouco tempo depois de o Bournemouth ter feito o golo do empate (1-1), Tom Lockyer caiu no relvado aos 59 minutos, sem ninguém perto dele.



O alerta foi dado de imediato para a assistência médica e, aos 65 minutos, perante o que se passava no campo, com as equipas a irem para os balneários e toda a gente manifestamente tensa e preocupada, o árbitro, Simon Hooper, deu por suspenso o jogo, devendo agora ser remarcado para o tempo que faltava.



Lockyer foi levado diretamente para o hospital, saindo com aplausos generalizados do público nas bancadas.



"Agradecemos ao Bournemout e ao pessoal médico de ambas as equipas a resposta imediata, absolutamente incrível", destaca o Luton - um agradecimento que o clube da casa também fez.



O Luton diz ainda que lamenta aos adeptos "que os jogadores de ambas as equipas não estivessem em condições de continuar, ao ver o querido companheiro e amigo desvanecido" no terreno de jogo.



"Agora, é o momento para que os nossos jogadores, pessoal e adeptos se unam como sempre fazemos e mostrem o nosso amor e apoio a Tom e família, os nossos pensamentos estão com ele e com todos eles", expressou mais tarde o clube.



Quanto à Premier League, confirmou a suspensão do jogo "devido a um incidente médico de um jogador".



"Os nossos pensamentos estão com Tom Lockyer e todos os jogadores envolvidos no jogo de hoje", acrescenta a Premier League.