Capitão Vasco Fernandes deixa Vitória de Setúbal para rumar à Turquia

O jogador, de 32 anos, que chegou ao Bonfim em 2016/17 e contabilizou 102 partidas oficiais pelos setubalenses, explicou num vídeo publicado pelos setubalenses que a proposta "chegou no momento certo".



"Chegou a hora que nunca pensei que chegasse. O Vitória é um clube enorme, que me catapultou para um nível superior a nível nacional e por isso tenho de estar eternamente grato. É um momento difícil, mas esta foi uma decisão pessoal, pensada e ponderada, que chegou no momento certo. Recebi uma proposta do estrangeiro que decidi aceitar", disse.



Vasco Fernandes fez questão de agradecer a compreensão de Vítor Hugo Valente, presidente dos sadinos, que, depois de uma resistência inicial, entendeu que a proposta era o melhor para o jogador.



"Quero deixar uma palavra de agradecimento ao presidente, que sempre se mostrou intransigente quanto à minha saída. Tentou resistir até ao fim e só depois de muito esforço da minha parte é que entendeu que esta é, de facto, uma oportunidade única para mim, uma vez que irá melhorar significativamente a vida da minha família", sublinhou.



O defesa deixou também uma mensagem aos companheiros e todos as outras pessoas com quem trabalhou ao longo de mais de três anos em Setúbal.



"Obrigado por me terem proporcionado todas as condições para representar esta instituição. Foi com muito orgulho que liderei esta equipa como capitão, mas sem a ajuda de todos seria impossível", frisou, não excluindo a possibilidade regressar ao clube no futuro. "Quem sabe se este não é um adeus, mas sim um até já".



Além de ter sido internacional por Portugal nas seleções de sub-19, sub-20, sub-21 e olímpica, Vasco Fernandes passou por vários clubes na sua carreira. Em Portugal, Olhanense, Leixões e Vitória de Setúbal, enquanto no estrangeiro, antes do projeto que vai agora abraçar na Turquia, atuou em Espanha, Grécia e Roménia.