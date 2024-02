Carlos Carvalhal deixa o comando do Olympiacos

Perante as notícias da última quarta-feira que avançavam com esse mau estar interno, o treinador e o clube grego entenderam que não havia condições para a continuidade do projeto.





Recorde-se que o treinador assumiu o comando técnico do emblema grego no início de dezembro e que, no mercado de inverno, fecharam a contratação de seis jogadores, cinco deles portugueses: David Carmo, Jovane Cabral, Ruben Vezo, André Horta e Gelson Martins.





O treinador deixa o clube depois de três vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato e de ter qualificado a equipa para o playoff da Liga Conferência.