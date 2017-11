Carlos Queiroz pode deixar o futebol após o Mundial2018

Mário Aleixo - RTP 30 Nov, 2017, 08:39 / atualizado em 30 Nov, 2017, 08:39 | Futebol Internacional

O técnico que apurou a seleção do Irão para a fase final da prova afirmou ao jornalista Paulo Sérgio que vai decidir depois de acabar o Mundial se abandonará ou não a atividade e justificou: “Já são 36 anos. Impõe-se que faça uma reflexão”.





Foi convidado em 1987 a integrar os quadros da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para desempenhar o cargo de selecionador nacional nas camadas jovens. Carlos Queiroz, que fez muita pesquisa e investigação sobre os métodos utilizados no estrangeiro, apostou forte na formação dos jovens jogadores que tinha a seu cargo e foi o responsável pelo aparecimento de craques como Luís Figo, Rui Costa, Vítor Baía, Paulo Sousa, Abel Xavier, Fernando Couto e João Vieira Pinto.Passados 30 anos confessou que, no essencial, conseguiu os objetivos a que se propôs: “Persegui o objetivo de conseguir quatro qualificações para campeonatos do mundo por seleções diferentes. Valeu a pena alguns sacrifícios”.Carlos Queiroz comandou em fases finais de mundiais as seleções da África do Sul em 2002, Portugal em 2010, Irão em 2014 e de novo o Irão no próximo ano.Em seleções de Sub-20 foi campeão do Mundo por Portugal em 1989 e 1991.O técnico português olhou para o próximo Mundial e fez uma antevisão daquilo que se espera da seleção portuguesa: “Quando se é campeão da Europa temos por obrigação pensar que só nos podemos apresentar no Mundial como um forte candidato a alcançar um dos três primeiros lugares… e que a vitória no Europeu não foi uma coincidência”.Sobre o presente a seleção do irão que comanda deixou algumas críticas às entidades locais: “Existe paixão, qualidade mas não há vontade e determinação das autoridades para levarem o futebol para a frente e assim será difícil. País, adeptos e jogadores mereciam muito mais. Assim o futebol no irão continuará a estagnar”.Carlos Queiroz, em entrevista à Antena 1, um treinador que para lá do trabalho nas seleções treinou Manchester United e Real Madrid.