Cavani e PSG renovam contrato até 2020

"É com muita alegria e emoção que prolongo o meu contrato com o Paris Saint-Germain. Continuo com a ambição de continuar a fazer história com o clube, com os seus adeptos e com todos aqueles que contribuem para fazer deste clube um dos maiores do mundo", disse o avançado de 30 anos, em declarações ao site oficial do campeão francês.



Cavani, que chegou ao Paris Saint-Germain em julho de 2013, leva 123 golos marcados em 192 jogos e ajudou o emblema da capital a conquistar três campeonatos, duas taças de França, quatro taças da Liga e duas supertaças.



Esta temporada, o internacional uruguaio, que tem o português Gonçalo Guedes como colega de equipa, soma 31 golos no campeonato.