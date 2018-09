CFR Cluj de Toni Conceição empata cai para quinto lugar na liga romena

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 21:37 | Futebol Internacional

Com o médio português Camora no 'onze' inicial e Thierry Moutinho a entrar aos 71 minutos, o CFR Cluj sofreu primeiro, aos 24 minutos, por Florinel Coman, que acabaria por sair e ser substituído na partida pelo português Filipe Teixeira.



Na segunda parte, no entanto, o avançado romeno George Tucudean restabeleceu a igualdade, resultado que se manteve até ao apito final.



O empate deixa o CFR Cluj no quinto posto da liga romena, com 13 pontos, enquanto o Steaua lidera, com 15.