"Champions". Atlético vence nos penáltis

Em Madrid, Dimarco, aos 33 minutos, lançou o Inter para o apuramento, mas o francês Griezmann, aos 35, e o holandês Depay, aos 87, levaram a decisão para o tempo extra.



Tudo se manteve igual no prolongamento e, nos penáltis, entrou em ação o guarda-redes esloveno Oblak, que passou por Benfica, Rio Ave, Olhanense, União de Leira e Beira-Mar, protagonizando duas defesas para o Atlético, com o argentino campeão do mundo Laurato Martinez a atirar para as ‘nuvens’ no remate que decidiu a eliminatória.







Alemães foram superiores



Já o Borussia Dortmund deixou pelo caminho o único sobrevivente dos campeonatos fora das "big-5", batendo em casa o PSV Eindhoven, por 2-0, depois do 1-1 registado nos Países Baixos.





Na Alemanha, o extremo inglês Sancho, logo aos três minutos, e Reus, aos 90+5, fizeram os golos do Borussia Dortmund perante o PSV, que sofreu apenas a terceira derrota em toda temporada e segue imbatível no topo da Liga dos Países Baixos.





Quadro dos "quartos" completo





Atlético Madrid e Borussia Dortmund fecharam os apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num grupo sem equipas portuguesas e só com "big-5".



Isto significa que Atlético e Dortmund são os dois últimos apurados para os "quartos" da "Champions", juntando-se a Bayern Munique, Real Madrid, Manchester City, atual campeão, Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Arsenal, "carrasco" do FC Porto.