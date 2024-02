"Champions". Bernardo Silva marca na vitória do City

O internacional luso marcou o segundo golo do campeão europeu, aos 45 minutos, desfazendo a igualdade alcançada por Magnus Mattsson, aos 34, após o belga Kevin de Bruyne, aos 10, ter dado a vantagem aos ingleses.Já em período de descontos, o Manchester City elevou a vantagem para 3-1, por Phil Foden, aos 90+2 minutos, deixando os "citizens" bem posicionados para seguirem para a próxima fase.Bernardo Silva foi titular juntamente com Rúben Dias na equipa orientada por Josep Guardiola, que chamou ainda a jogo Matheus Nunes, que saiu do banco aos 78 minutos para render o compatriota e marcador do segundo golo do City.O ex-benfiquista Diogo Gonçalves alinhou de início na equipa dinamarquesa, que ficou com a tarefa hercúlea de tentar anular uma desvantagem de dois golos em casa do Manchester City, na partida da segunda mão, agendada para 6 de março.Já o Real Madrid, recordista de troféus da principal competição europeia de clubes, com 14, foi à Alemanha vencer por 1-0 em casa do Leipzig.Após uma primeira parte sem espaço e com poucas situações de perigo, o Real Madrid chegou à vantagem no início do segundo tempo, num lance de génio de Brahim Díaz, que deixou o emblema espanhol com uma curta vantagem para o jogo da segunda mão, no Santiago Bernabéu, em 6 de março.O médio ofensivo recebeu a bola de Dani Carvajal e, ultrapassando três adversários em dribles sucessivos, rematou fora do alcance do guarda-redes húngaro Peter Gulácsi.Esta quarta-feira, realizam-se outros dois encontros da primeira mão dos "oitavos", ambos às 20h00 (hora de Lisboa), com o Paris Saint-Germain a receber a Real Sociedad e o Bayern Munique a visitar a Lazio.A única equipa portuguesa ainda em prova, o FC Porto, apenas entra em ação nos oitavos de final na próxima semana, com a receção aos ingleses do Arsenal, no dia 21.