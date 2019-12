“Champions”. Danny antevê um Benfica-Zenit difícil para as duas equipas

Benfica e Zenit defrontam-se no estádio da Luz, a partir das 20h00, em jogo da 6.ª e última jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, em futebol.Os alemães, com dez pontos, estão já apurados para os oitavos de final da “Champions”, enquanto Zenit e Lyon, ambos com sete, procuram a segunda vaga para continuar na liga milionária, e o Benfica, com quatro quer assegurar o terceiro lugar que minimizaria a fraca campanha realizada até ao momento.As “águias” estão obrigadas a vencer o Zenit por 2-0 ou por três ou mais, se sofrerem um golo -- o que desempataria o confronto com os russos -, ou até por 1-0, mas apenas se o Lyon perder na receção ao Leipzig.Danny, de 36 anos, atuou no Zenit entre 2008 e 2017, e conhece bem a realidade do clube russo.Em declarações ao jornalista David Carvalho o antigo médio-ala admitiu que o desafio será difícil para as duas equipas que têm objetivos a cumprir.O ex-internacional português considerou que “”.Sobre o fraco desempenho da equipa da Luz no grupo, Danny realçou que “”.O ex-jogador refletiu ainda sobre a equipa russa para dizer que a do seu tempo “”.

Ao antecipar o que poderá ser o jogo disse a finalizar que “o Benfica vai tentar dominar o jogo com posse de bola e o Zenit contra atacar utilizando bolas diretas”.