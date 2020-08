"Champions em Lisboa". Bayern goleia, humilha o Barcelona e chega às "meias"

No Estádio da Luz o "cilindro" bávaro não deu hipóteses aos catalães e colocou-se nas meias-finais, com golos de Thomas Muller (4 e 31 minutos), Ivan Perisic (21), Serge Gnabry (27), Joshua Kimmich (63), Robert Lewandowski (82) e Philippe Coutinho (85 e 89), tendo David Alaba (7), na própria baliza, e Luis Suárez (57) marcado para o "barça".O Bayern Munique é assim a única equipa já campeã europeia ainda em prova e procura o seu sexto título, depois das conquistas de 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, ficando à espera do adversário nas meias-finais, que sairá do confronto entre Manchester City e Lyon, este sábado, no Estádio José Alvalade.





Meia hora diabólica







O triunfo do Bayern Munique começou a ser construído bem cedo, com Muller, que parecia estar em todo o lado, a combinar bem com Lewandowski, e a inaugurar o marcador logo aos quatro minutos, após uma excelente jogada coletiva dos bávaros.Acabou por ser num lançamento longo para Jordi Alba – num lance tantas vezes ensaiado pelos catalães –, que o FC Barcelona chegou ao empate, com o lateral a cruzar e David Alaba, na tentativa de impedir a bola de chegar a Luis Suárez, a colocar na própria baliza.Após o golo, o FC Barcelona teve o seu melhor momento na partida e criou duas boas oportunidades de golo aos nove minutos, primeiro com Suárez, isolado por Nelson Semedo, a atirar contra Manuel Neuer, e depois com Messi a fazer embater a bola no poste, num cruzamento a que ninguém chegou.Já depois de Ter Stegen ter evitado o golo a Lewandowski, o guarda-redes do FC Barcelona nada podia fazer, quando Gnabry surgiu isolado na área por um grande passe de Goretzka e fez o 3-1.A defesa e o meio-campo do FC Barcelona estavam completamente fora do jogo e apenas Ter Stegen ia evitando males maiores, mas foi novamente incapaz de parar um desvio de Muller na pequena área, após cruzamento de Kimmich.





Segunda parte de confirmação







Da única forma que conseguiu desestabilizar a defesa do Bayern – com lançamentos para Alba -, o FC Barcelona conseguiu reduzir, com o lateral a lançar Suárez, que, magistralmente, tirou Boateng da frente e rematou para o 4-2, aos 57 minutos.Contudo,O lateral português teve um regresso para esquecer à Luz, onde se formou, e aos 68 minutos quase que oferecia o 6-2 ao Bayern, quando perdeu uma bola para Lewandowski na área, valendo Alba a evitar o golo a Kingsley Coman, que tinha acabado de entrar. Na sequência do canto, foi Ter Stegen a não permitir o golo de Gnabry.Emprestado pelo FC Barcelona ao Bayern, Philippe Coutinho foi decisivo nos três últimos golos, primeiro, aos 82, ao assistir Lewandowski, para cimentar o estatuto de melhor marcador da prova com o seu 14.º golo.Depois, aos 85 e 89 minutos, aproveitando o completo desnorte dos catalães, o brasileiro fez dois golos fáceis e colocou o resultado num inesquecível 8-2.

O Bayern Munique, que venceu os nove encontros na "Champions" não perde qualquer encontro desde 7 de dezembro de 2018 e, desde então, soma 27 vitórias e apenas um empate.