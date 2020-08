"Champions em Lisboa". Final frenético põe PSG nas "meias"

O Paris Saint-Germain fica à espera, nas "meias", do vencedor do duelo entre os alemães do Leipzig e os espanhóis do Atlético de Madrid, que se defrontam esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade.





Italianos entraram melhor







Com três minutos de jogo, já as duas equipas tinham ocasiões de perigo. Primeiro, a Atalanta, por Alejandro Gómez, que atirou rasteiro e fraco para as mãos de Keylor Navas, com o Paris Saint-Germain a reagir de imediato, mas o brasileiro Neymar esteve numa noite bastante desinspirada na finalização e atirou inesperadamente ao lado, com tudo para fazer golo.A reação dos parisienses ao golo sofrido não se fez esperar, através de rasgos individuais de Neymar, que rematou forte em zona frontal aos 28, perto do poste direito, e voltou a desperdiçar de forma incrível uma clara oportunidade aos 42, ao atirar muito torto na cara de Marco Sportiello, após erro grave da defensiva dos italianos.





Determinante a entrada de Mbappé







O Paris Saint-Germain mostrava pouco para recuperar a desvantagem e os primeiros minutos da segunda parte jogaram-se longe das duas balizas, à exceção de um remate de Berat Djimsiti, que resgatou uma bola perdida ao segundo poste para ficar muito perto do segundo golo.

Aos 74 e aos 80, Mbappé teve nos pés o golo do empate, mas Sportiello imperou na sua área e negou as chances, onde também se inclui o remate fraco de Neymar, aos 76, tendo visto passar muito perto da trave da baliza o cabeceamento do recém-entrado Choupo-Moting.





Final de jogo arrasador







Neymar e Mbappé estiveram na criação da jogada da vitória, em que um cruzamento rasteiro do último serviu para que Choupo-Moting fosse o herói dos franceses. Milagre para uns, pesadelo para outros, o primeiro jogo dos quartos de final traduziu-se num belo espetáculo futebolístico, com um final de loucos.