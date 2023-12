"Champions". FC Porto, Braga e Benfica tenta resistir

O contexto das três equipas portuguesas é muito diferente para a sexta e última jornada, desde logo com os "dragões" a precisarem apenas de um empate na receção de quarta-feira aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.



Com as duas equipas com os mesmos nove pontos no Grupo H, o FC Porto tem a vantagem de ter vencido o Shakhtar fora no primeiro jogo (3-1), sendo o confronto direto o primeiro critério de desempate caso exista uma igualdade de pontos.



Na terça-feira, o Sporting de Braga enfrenta um cenário em que precisa de vencer no Grupo C o Nápoles por dois golos de diferença, igualando os sete pontos da equipa italiana e ainda superar o confronto direto, depois de ter perdido em casa por 2-1.



Para a equipa minhota em aberto está também a Liga Europa, que não está garantida, com o Sporting de Braga (quatro pontos) a precisar no mínimo de um empate, se o Union Berlim (dois pontos) vencer em casa o já apurado Real Madrid.



Já o Benfica, no mesmo dia e sem qualquer hipótese de seguir na "Champions", está obrigado a vencer por dois golos na visita aos austríacos do Salzburgo, para garantir o terceiro lugar no Grupo D e a ida ao "play-off" de acesso aos "oitavos" da Liga Europa.



Se triunfar por dois golos, o Benfica iguala o Salzburgo em pontos, e as duas equipas ficariam com o mesmo saldo entre golos marcados e sofridos, entrando no desempate o maior número de golos marcados, com vantagem das "águias".