"Champions". PSG e Lazio ganham vantagem

O jogo, da primeira mão dos oitavos de final, deixa a balança claramente a pender para o lado dos franceses, ao contrário do que aconteceu no outro jogo, em que a vitória tangencial por 1-0 da Lazio, em Roma, dá grande margem ao Bayern para o jogo da segunda mão.Danilo Pereira e Vitinha foram os portugueses em ação na equipa inicial da equipa parisiense, enquanto o goleador Gonçalo Ramos, suplente, não foi chamado a jogo. Do lado da Real Sociedad, André Silva atuou no "onze", saindo aos 78 minutos.Não está fácil a vida para Gonçalo Ramos, atendendo à eficácia demonstrada pelo "tridente" Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, hoje a brilhar em alto nível e a resolver um jogo bastante fechado da Real Sociedad.Muita eficácia defensiva dos bascos, sem poupar na dureza, foram adiando o momento do primeiro golo, que só chegou aos 58 minutos, marcado por Mbappé.Dembelé cobrou um canto, Marquinhos cabeceou e Mbappé recebeu bem a bola e rematou para o golo, que colocava ponto final na resistência dos bascos.O PSG não abrandou, foi procurando o segundo golo, a que chegou aos 70 minutos, com um belo remate de angulo fechado de Barcola, após ter sido lançado por Dembélé. Tarefa muito complicada na segunda mão para a Real Sociedad.





Um golo desfaz o equilíbrio



Em Roma, foi mais equilibrado o duelo, com o Bayern claramente apostado em salvar a época.



Depois de perder em Leverkusen, o ainda campeão alemão está mal na Bundesliga e já está fora da Taça da Alemanha, pelo que parece ser pela "Champions" que a época se pode redimir.



Os bávaros viram-se reduzidos a 10 jogadores praticamente meia hora, com a expulsão do francês Dayot Upamecano aos 67 minutos, pelo que a derrota tangencial acaba por ser o menos mau, porque recuperável.



Upamecano "ceifou" Isaksen, quando este ia para golo, provocando penálti, que Ciro Immobile marcou, aos 69 minutos.



Raphaël Guerreiro foi o lateral esquerdo na equipa orientada por Thomas Tuchel, e atuou os 90 minutos, numa partida em que os bávaros não enquadraram um único remate na baliza.