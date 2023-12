"Champions". SC Braga obrigado a ganhar em Nápoles

Os "arsenalistas" qualificam-se para os oitavos de final, pela primeira vez na sua história, se vencerem por dois tentos de diferença.



A formação de Artur Jorge pode também prosseguir a sua caminhada europeia na segunda competição da UEFA, que garantirá com um ponto, mas até pode conseguir fazê-lo perdendo, bastando para isso que o Union Berlim não vença em casa o já apurado Real Madrid.





O conjunto minhoto tem contra si apenas as ausências de Niakaté (expulso na ronda anterior, aos 30 minutos, no 1-1 com o Union Berlim) e de Álvaro Djaló (lesionado).



Apesar disso, os "arsenalistas" estão em alta, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos, sendo exceção o confronto europeu, enquanto o Nápoles conta três derrotas consecutivas e apenas um triunfo nos derradeiros seis embates.





Do lado azzurro, as armas maiores são Kvaratskhelia, conhecido na zona como Kvaradonna e o avançado Victor Osimhen, que falhou o último treino para ir levantar a Bola de Ouro Africana, mas deverá regressar a tempo do duelo europeu. Também há baixas, incluindo o português Mário Rui, mas a principal fraqueza da equipa é o momento desportivo: Walter Mazzarri entrou no cargo com uma vitória (1-2) sobre a Atalanta, mas desde aí são três derrotas consecutivas. O favoritismo é napolitano, isso ninguém questiona, mas italianos não se atreverão a subestimar a formação lusa, que até já sabe o que é vencer em terras transalpinas.





O jogador do Nápoles Juan Jesus elogia o Sporting de Braga, mas diz que a equipa está preparada para o jogo desta terça-feira.