“Champions”. Sete equipas podem selar o apuramento

Quarta-feira escaldante

Os bávaros, campeões europeus em título, recebem os austríacos do Salzburgo, em busca da 15.ª vitória consecutiva na prova, os vencedores da edição 2018/19 são anfitriões da Atalanta e os catalães, em crise interna, deslocam-se a casa do Dínamo Kiev.Os ingleses (sete pontos), que se deslocam a Rennes (um), e os espanhóis (sete), de visita ao Krasnodar (um), precisam de ganhar e que franceses e russos não ganhem, enquanto os italianos (seis) têm de bater em casa os húngaros do Ferencvaros (um) e esperar que o “Barça” (nove) não perca com os ucranianos (um).No Grupo G, o Borussia Dortmund (seis pontos), que recebe o Club Brugge (quatro), pode dar um passo importante - contando para isso com a pontaria do “Golden Boy” Haaland, autor de um “póquer” no sábado -, tal como a Lazio (cinco), anfitriã do Zenit (um).Uma delas é o Atlético de Madrid (quatro pontos), de João Félix, que, vencendo na receção ao Lokomotiv Moscovo (dois), do “herói” Éder, fica com pé e meio nos “oitavos”, mais ainda se os bávaros (nove) superarem, como se espera, o Salzburgo (um).Em boa posição para se isolar no segundo lugar, no Grupo D, está o Ajax (quatro pontos), porque recebe os dinamarqueses do Midtylland (zero) e a Atalanta (quatro) visita o Liverpool (nove), depois da goleada por 0-5 sofrida em Itália.

Por seu lado, os dois clubes mais credenciados do agrupamento, o Real Madrid (quatro pontos) e o Inter de Milão (dois) defrontam-se em San Siro, num duelo que ninguém pode perder.