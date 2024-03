Chelsea bate Newcastle no regresso aos triunfos na Premier League

Em Stamford Bridge, o golo madrugador do senegalês Nicolas Jackson, aos seis minutos, após desviar subtilmente um remate de Cole Palmer, deixou os londrinos na frente do resultado, que voltou a mexer ainda antes do intervalo, mas para os ‘magpies’, por intermédio do sueco Isak (43).



No segundo tempo, Cole Palmer (57) colocou os ‘blues’ novamente no comando da partida, com o ucraniano Mudryk (76) a sair do banco de suplentes para anotar o terceiro, antes de Murphy (90) deixar o marcador com a diferença mínima.



Com este desfecho, o Chelsea, que vinha de duas igualdades com Manchester City (1-1) e Brentford (2-2), mantém o 11.º posto, com 39 pontos, tendo um jogo por disputar, enquanto o Newcastle é 10.º, com 40.