Chelsea conquista sexto título de campeão inglês de futebol

Seis minutos depois de entrar em campo, o belga Michy Batshuayi marcou, aos 82 minutos, o único golo do encontro, dando o título ao conjunto comandado pelo italiano Antonio Conte, naquele que é o sexto título da história dos londrinos e quinto no século XXI.



Com este triunfo, os ‘blues’, com Eduardo na bancada, passaram a somar 87 pontos, contra os 77 do Tottenham, que, com três encontros por disputar, já só pode conseguir mais nove. O West Bromwich segue no oitavo posto, com 45.



Depois de um início algo inconstante, com três vitórias nos primeiros seis encontros, o Chelsea arrancou para uma série de 13 vitórias consecutivas.



Essa série foi interrompida com uma derrota em casa do Tottenham, a única equipa que pareceu poder ameaçar o título dos ‘blues’.



Após este encontro, o Chelsea esteve mais oito encontros sem perder, mas duas derrotas em quatro encontros permitiram a aproximação dos ‘spurs’, que chegaram a estar a um ponto, mas com mais um encontro disputado.



Um rejuvenescido Eden Hazard foi uma das grandes figuras do título do Chelsea, que teve em Diego Costa, mesmo com um desentendimento com Conte pelo meio, o seu melhor marcador.



Da Juventus e da seleção de Itália, Conte trouxe o 3x5x2 e um estilo muitas vezes italiano, com triunfos pela margem mínima, tal como aconteceu hoje, embora chegue a esta fase com o melhor ataque da prova, com 76 golos.



Para o antigo médio este foi o quarto título nacional, depois dos três conquistados ao serviço da Juventus.



No encontro de abertura da 37.ª jornada, o Everton consolidou o sétimo lugar, que dá acesso à Liga Europa, com um triunfo sobre o Watford, praticamente a salvo da despromoção, por 1-0, com um golo de Ross Barkley, aos 56 minutos.