Chelsea contrata David Datro Fofana ao Molde

”, pode ler-se num curto comunicado dos "blues", agora divulgado.Fofana começará em Londres no novo ano, reforçando as opções de ataque do treinador Graham Potter, que perdeu o albanês Armando Broja por lesão até final da temporada.O jovem internacional por Costa do Marfim, de 20 anos, marcou 19 golos em 34 jogos em 2022 pelo Molde, sagrando-se campeão da Noruega e atraindo o interesse de grandes clubes europeus.O Chelsea é oitavo na Liga inglesa, defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Manchester City na terceira ronda da Taça de Inglaterra.