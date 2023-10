Chelsea derrota Fulham de Marco Silva

Em Craven Cottage, o Fullham, treinado pelo português Marco Silva, viu no espaço de 82 segundos o marcador passar para 0-2, com os golos do ucraniano Mykhailo Mudryk (18 minutos), a centro de Levi Colvill, e do albanês Armando Broja (20).A defesa cerrada montada pelo Fulham, com o português João Palhinha a titular, foi rapidamente abaixo, abrindo o caminho para o regresso às vitórias do Chelsea, após um interregno de três jogos.Os "blues" de Londres ainda continuam bastante perdidos na classificação, em 11.º com oito pontos, tantos quantos tem o Fulham, 13.º.Com duas vitórias apenas em sete jogos, Mauricio Pochettino pode ganhar alguma serenidade, essencial à recuperação na tabela, onde o atraso para a liderança do Manchester City se reduziu para dez pontos.Sem competições europeias esta época, o Chelsea joga tudo na liga nacional, podendo relançar-se melhor já no sábado, com a deslocação a Burnley.