Chelsea está nas "meias" da Taça de Inglaterra

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 21:20 / atualizado em 19 Mar, 2018, 08:15 | Futebol Internacional

No Estádio King Power, o extremo foi lançado na partida aos 92 minutos, já no decorrer do prolongamento, e pouco depois, aos 105, fez o golo que garantiu a continuidade dos londrinos na competição.



O também espanhol Morata tinha dado vantagem ao Chelsea, aos 42 minutos, mas Vardy levou a decisão para tempo extra, com golo aos 76. Adrien Silva foi aposta do Leicester City no prolongamento (106), já depois do tento de Pedro.



A equipa de António Conte juntou-se nas meias-finais a Manchester United, de José Mourinho, Tottenham e Southampton, que venceu hoje no terreno Wigan, do terceiro escalão, por 2-0.



No Estádio DW, Cédric Soares foi titular e confirmou a passagem no ‘saints’ com um remate certeiro aos 90+1 minutos, naquele que foi o primeiro jogo do técnico galês Mark Hughes no comando do Southampton, depois de render o argentino Mauricio Pellegrino, que foi despedido durante a semana.



O triunfo dos forasteiros começou a ser construído aos 62 minutos, pelo médio dinamarquês Hojbjerg, e podia ter sido mais dilatado, caso o italiano Gabbiadini não tivesse falhado uma grande penalidade, aos 73.