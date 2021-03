Chelsea vence Everton e consolida 4.º lugar na "Premier League"

O Chelsea continua sem perder qualquer jogo desde que Thomas Tuchel assumiu a equipa, tendo alcançado a sexta vitória em nove jogos na "Premier League" sob o comando do técnico alemão, que lhe permite manter o quarto lugar da competição, com 50 pontos., sendo ultrapassado pelo West Ham, que passou a somar 48, depois de ter batido, em casa, o Leeds por 2-0.A formação visitante, com o internacional português Hélder Costa no "onze", teve dois golos anulados ainda antes dos 10 minutos, situação que acabou por ser capitalizada pelos "hammers", que marcaram por intermédio de Jesse Lingaard, aos 21 minutos, em recarga a um penálti por ele próprio falhada, e de Craig Dawson, aos 28.

Com apenas duas vitórias nas últimas sete jornadas, o Leeds ocupa o 11.º lugar, com 35 pontos, em igualdade com o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.