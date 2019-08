China convoca brasileiro Elkeson para seleção de futebol

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 18:31 | Futebol Internacional

O futebolista de 30 anos, que atua desde 2013 no campeonato chinês, pode tornar-se no primeiro jogador sem ascendência chinesa a jogar pela seleção principal chinesa.



Marcelo Lippi, o italiano que orienta a China, foi o responsável pela chamada de Elkeson, que atua no Guangzhou Evergrande e que foi o melhor marcador da liga chinesa em 2013 e em 2014.



Elkeson vai assim juntar-se a Nico Yennaris, o primeiro futebolista nascido fora da China a representar a seleção do país (estreou-se em junho num jogo particular frente às Filipinas). Yennaris nasceu em Inglaterra, mas a sua mãe é chinesa, jogando no Beijing Guoan.



A China está colocada no grupo A da zona de qualificação asiática, juntamente com Síria, Guam, Filipinas e Maldivas.