City e United lamentam e manifestam apoio às famílias das vítimas

Lusa 23 Mai, 2017, 10:16 / atualizado em 23 Mai, 2017, 10:16 | Futebol Internacional

"Estamos profundamente chocados com os terríveis acontecimento de ontem [segunda-feira] à noite na Arena de Manchester. Os nossos pensamentos e orações estão com todas as vítimas", refere o Manchester United, equipa orientada pelo português José Mourinho, em comunicado.



Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.



Também o Manchester City, publicou uma mensagem de pesar pelos acontecimentos: "Foi com profunda tristeza que recebemos as notícias dos terríveis acontecimentos na Arena Manchester. Os nossos pensamentos estão com as pessoas envolvidas e com as suas famílias".



Alguns jogadores dos dois clubes também manifestaram o seu pesar pelos acontecimentos nas suas contas pessoais em várias redes sociais, e clubes como o Arsenal e o Everton já lamentaram o sucedido.



O Ajax, da Holanda, que na quarta-feira defronta o Manchester United na final da Liga Europa, utilizou a conta oficial no Twitter para lamentar os acontecimentos, que as autoridades britânicas estão a tratar como "um incidente de terrorismo".



"Desde Amesterdão com amor para Manchester, os nossos pensamentos estão com as vítimas e com as suas famílias", refere o clube holandês.



Segundo o comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, as autoridades suspeitam que o responsável foi apenas um homem, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou".