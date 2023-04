City triunfa na deslocação a Southampton para se aproximar do líder Arsenal

No St. Mary’s Stadium, situado no sul de Inglaterra, os ‘citizens’, com o defesa luso Rúben Dias de início, chegaram à vantagem em cima do minuto 45, por intermédio do norueguês Haaland, que correspondeu com eficácia a um cruzamento do belga Kevin De Bruyne, que somou a 100.ª assistência na Premier League.



Após o descanso, já com Bernardo Silva em campo, o campeão inglês ficou bem encaminhado para o triunfo, agora por Jack Grealish (58), que marcou pela segunda vez seguida na prova, antes de servir Haaland, para este voltar a fazer o ‘gosto ao pé’, aos 68, num remate acrobático.



O suplente utilizado Sekou Mara (72) ainda encurtou distâncias para os anfitriões, mas o argentino Julian Álvarez, que tinha rendido Haaland, fechou a contagem aos 74, da marca de grande penalidade.



Com este triunfo, a equipa de Pep Guardiola passou a somar 67 pontos no segundo posto, ficando a cinco dos ‘gunners’, que têm um jogo a mais e visitam Liverpool no domingo. Já os ‘saints’ seguem com 23 pontos, no último posto.



Mais cedo, o médio internacional português Matheus Nunes marcou o golo da vitória do Wolverhampton por 1-0 na receção ao Chelsea, que, na estreia de Frank Lampard, somou o quarto jogo seguido sem vencer na Premier League.



O ex-Sporting Matheus Nunes selou o triunfo logo no primeiro tempo, aos 31 minutos, da equipa comandada pelo espanhol Julen Lopetegui, que apostou em José Sá, Nelson Semedo, Toti e Podence no ‘onze’, além do antigo médio do Sporting – João Moutinho ainda entrou aos 64.



Nos ‘blues’, que vão visitar o campeão europeu Real Madrid na quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, agora orientados por Frank Lampard, João Félix foi titular.



Os ‘wolves’ subiram provisoriamente ao 12.º lugar, com 31 pontos, imediatamente atrás do Chelsea, que soma 39.



No topo, depois do triunfo do Manchester United na receção ao Everton, por 2-0, com golos de McTominay e Martial, o Newcastle igualou os ‘red devils’ no terceiro posto, ambos com 56 pontos, ao vencer no terreno do Brentford, por 2-1.



Toney foi o protagonista da primeira parte acelerada dos anfitriões, ao fazer a bola entrar na baliza dos ‘magpies’ aos oito minutos, num lance anulado por fora de jogo, ao desperdiçar uma grande penalidade, aos 30, e, finalmente, ao inaugurar o marcador, aos 45+1, na conversão de um castigo máximo.



Raya, na própria baliza, aos 54, deu a igualdade para o Newcastle, que tomou a dianteira, aos 61, por Isak, assegurando a quinta vitória consecutiva da equipa comandada por Eddie Howe.



Ligeiramente atrás, a três pontos, ficou o Tottenham, que venceu por 2-1 na receção ao Brighton, num encontro em que os dois treinadores foram expulsos aos 59 minutos.



O sul-coreano Son marcou para os londrinos, aos 10, Dunk empatou, aos 34, mas a vitória do Tottenham só ficou garantida com o tento do capitão Harry Kane, aos 79.



O Aston Villa venceu na receção ao ‘aflito’ Nottingham Forest, por 2-0, com golos de Traore e Watkins, e aproveitou o deslize do Brighton para lhe ‘roubar’ o sexto lugar, contabilizando 47 pontos, mais um do que os ‘albions’.



Nas bancadas do Villa Park, estiveram presentes o príncipe William, conhecido apoiante dos ‘villans’, e o seu filho mais velho, o príncipe George.



O Fulham, sem o castigado Marco Silva no banco, por castigo, mas com Cédric Soares e João Palhinha no campo, perdeu em casa na receção ao West Ham, por 1-0, mas continua no 10.º posto, com os mesmos pontos do Chelsea.



O Bournemouth deu um ‘salto’ para o 15.º lugar classificação, deixando a zona ‘perigosa’, ao somar 30 pontos, na vitória por 1-0 no terreno do ‘alfito’ Leicester, 19.º e penúltimo, com 25.