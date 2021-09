Clássico opõe `locomotivas` que perseguem líder do Moçambola

As duas equipas ocupam o segundo e terceiro lugares. O Ferroviário da Beira tem 42 pontos e está a cinco do líder Black Bulls, seguindo-se o Ferroviário de Maputo com 35.



O Black Bulls vai defender a liderança em casa frente à Liga Desportiva de Maputo.



Nesta jornada, está de volta a equipa do Songo depois de no fim-de-semana passado ter sido afastada da qualificação para a Liga dos Campeões africanos.



Para esta última quarta-feira estava agendado um dos jogos em atraso, entre Songo e Costa do Sol, mas acabou por ser adiado para data a definir.



Programa da 21.ª Jornada



Todos os jogos às 14:30 (13:30 em Lisboa)



Sexta, 24 de setembro



Desportivo - Costa do Sol



Sábado, 25 de setembro



Ferroviário de Maputo - Ferroviário da Beira



Vilankulo - Ferroviário de Nampula



Domingo, 26 de setembro



Black Bulls - Liga



Ferroviário de Nacala - Textáfrica



Matchedje de Mocuba - Incomáti



Songo - Ferroviário de Lichinga