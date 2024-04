Claudio Giráldez renova contrato com o Celta

O ex-futebolista de 36 anos, que entrou no clube em julho de 2015 como treinador das equipas de formação e, na época de 2021/22, se sagrou campeão da Divisão de Honra espanhola, assumiu a direção da equipa principal em março, após a demissão de Rafa Benítez.O espanhol estreou-se com uma vitória frente ao Sevilha, mas, nos dois compromissos seguintes, registou um empate e uma derrota.A sete jornadas do final da temporada, o Celta de Vigo encontra-se em 17.º lugar, com 28 pontos, apenas mais três do que o Cádis, já em zona de descida.