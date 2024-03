Colômbia bate Espanha em particular disputado em Londres

Num desafio disputado em Londres, a Espanha controlou uma primeira parte mais amorfa e pouco emotiva, enquanto a Colômbia, que não perde há dois anos, foi mais forte na etapa complementar, muito rigorosa taticamente e anulando o poderio ofensivo da ‘roja’, sem algumas estrelas.



Com o ex-benfiquista Grimaldo e os ex-sportinguistas Porro e Sabaria na formação inicial, a Espanha teve a sua melhor oportunidade num cabeceamento de Vivian aos 17, a rasar a trave, antes da resposta de Carrascal, aos 21, que obrigou Raya a aplicar-se.



Com o ex-portista James Rodriguez a entrar na segunda parte, a Colômbia melhorou claramente o seu futebol e começou a ameaçar, apesar da primeira real oportunidade ser para a Espanha, num remate de Gerard Moreno, aos 49, em zona frontal, que obrigou Vargas à defesa da noite, estirando-se junto à base do poste direito.



O conjunto sul-americano estava mais solto e ousado, acabando por marcar aos 61 minutos, num vistoso lance individual do também ex-dragão Luis Díaz, que cruzou para o segundo poste onde apareceu Daniel Munoz a rematar de primeira (1-0), com o esférico a entrar entre o guarda-redes e o poste.



A Espanha ainda tentou resgatar um empate, contudo a Colômbia continuava a ser uma ameaça, com o resultado a manter-se inalterado até ao fim.



A Espanha recebe o Brasil no Santiago Bernabéu, em Madrid, na terça-feira, dia em que a Colômbia vai ser testada pela Roménia.