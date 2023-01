Copa América junta todo o continente nos Estados Unidos em 2024

A Conmebol vai ser representada pelas 10 equipas da América do Sul, enquanto a Concacaf vai qualificar seis da América do Norte, Central e Caraíbas.

"A Conmebol e a Concacaf estão unidas por laços históricos e afetivos. Mas, acima de tudo, estamos unidos pela paixão, característica de toda a América, pelo futebol e pelo desporto. Estamos determinados a renovar e expandir as nossas iniciativas e projetos conjuntos", disse o paraguaio Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Argentina, campeã mundial e vencedora da última Copa América, em 2021, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela vão representar a Conmebol.

As representantes da Concacaf ficarão definidas mediante as suas posições na sua Liga das Nações de 2023/2024.

O Equador assumiu, em novembro, não ter "os estádios adequados" para albergar uma competição "cada vez maior e mais exigente".

Os Estados Unidos voltam, assim, a receber o evento, depois de o terem feito em 2016, num troféu que tem a Argentina e o Uruguai como grandes dominadores, com 15 êxitos cada.

O Brasil ganhou por nove vezes, Paraguai, Chile e Peru duas, enquanto a Bolívia e a Colômbia se impuseram em uma ocasião.

Este evento vai servir de teste aos estádios e preparação para os anfitriões do Mundial de 2026, competição que tem ainda como co-organizadores o Canadá e o México.

Este acordo de cooperação estratégica entre a Conmebol e a Concacaf visa fortalecer e desenvolver o futebol nas duas regiões.

Neste sentido, foi anunciada ainda a criação de uma competição de futebol feminino, a Copa de Ouro, igualmente a realizar nos Estados Unidos, mas com 12 seleções.

De igualmente modo, vai nascer em 2024 uma prova de clubes que una as diversas regiões do continente, nomeadamente uma `final four` com duas equipas de cada confederação.