Copa América. Matías Vecino desfalca Uruguai

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jun, 2019, 07:21 / atualizado em 18 Jun, 2019, 07:21 | Futebol Internacional

Em comunicado o Uruguai confirma a ausência até ao final do médio do AC Milan, que saiu aos 79 minutos do confronto com os equatorianos, sendo que, exames posteriores, confirmaram problemas na perna direita.



O selecionador Óscar Tábarez tinha dito, no domingo, que a ausência do jogador o deixa “preocupado”, uma vez que fica reduzido a 22 opções e perde uma das apostas regulares para o meio campo.



No domingo, em Belo Horizonte, o Uruguai, recordista de títulos na Copa América, estreou-se na edição de 2019 com uma goleada por 4-0 face ao Equador, selada com tentos de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luís Suárez e Arturo Mina (própria baliza).