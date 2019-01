Coreia do Sul de Paulo Bento apurada para os quartos de final da Taça Asiática

Lusa Comentários 22 Jan, 2019, 18:45 | Futebol Internacional

No Dubai, o golo que deu a qualificação aos sul-coreanos foi marcado aos 107 minutos, com o defesa Kim Jin-Sul a corresponder ao segundo poste, de cabeça e já em 'mergulho', a um cruzamento da direita.



Antes, a Coreia do Sul tinha conseguido vantagem com um golo de Hwang Hee-Chan, aos 43 minutos, mas o Bahrein 'forçou' o prolongamento quando Mohamed Al Romaihi estabeleceu o 1-1, aos 77 minutos.



Nos 'quartos' da Taça Asiática, o conjunto orientado por Paulo Bento vai ter pela frente o Qatar, que foi a última seleção a assegurar uma vaga na próxima fase, ao bater por 1-0 o Iraque, graças ao tento de Bassam Alrawi, aos 62 minutos.



A partida entre as duas equipas está agendada para sexta-feira, às 13:00 (hora portuguesa), em Abu Dhabi, sendo que no mesmo dia o anfitrião Emirados Árabes Unidos defronta o detentor do troféu, Austrália, em Al Ain.



Na véspera, o Vietname joga com o Japão, enquanto o Irão, treinado por Carlos Queiroz, disputa a passagem com a China, às 16:00 (hora portuguesa), em Abu Dhabi.