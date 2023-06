Coreia do Sul e Uruguai avançam para os "quartos" do Mundial sub-20

A seleção sul-coreana chegou cedo à vantagem no embate com o Equador, que eliminou nas meias-finais na anterior competição, na Polónia, com golos de Lee Young-Jun e Bae Joon-Ho, aos 11 e 19 minutos.Cuero reduziu, ainda na primeira parte, aos 46, na conversão de uma grande penalidade, mas Seok-Hyun Choi, aos 48, voltou a destacar a formação asiática, que ainda sofreu novo golo, aos 84, por González Baquero, mas não deixou fugir o triunfo.Nos quartos de final, a Coreia do Sul, que perdeu a final em 2019 para a Ucrânia, vai defrontar a Nigéria, que eliminou a seleção anfitriã e recordista de triunfos na competição, com seis, em Santiago del Estero, onde o Uruguai vai enfrentar os Estados Unidos.A seleção uruguaia "carimbou" a passagem aos "quartos" com o triunfo por 1-0 frente à Gâmbia, que cumpre a segunda presença na competição, graças a um golo de Anderson Duarte, aos 65 minutos.Além dos embates entre Coreia do Sul e Nigéria e entre Estados Unidos e Uruguai, ambos marcados para domingo, em Santiago del Estero, os quartos de final vão promover encontros entre Brasil e a estreante e surpreendente Israel e entre Itália e Colômbia, no sábado, em San Juan.