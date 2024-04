Corinthians de António Oliveira perde na Taça sul-americana

A equipa brasileira esteve a perder desde cedo, com um golo de Gaston Veron, logo aos dois minutos, num lance em que o guarda-redes Cássio parece mal batido, e a situação agravou-se já na segunda parte, quando ficou reduzida a 10 jogadores.Numa disputa de bola junto à linha lateral, o central Raul Gustavo teve uma atitude agressiva e empurrou por duas vezes o árbitro assistente, após um lance com o avançado Batallini, e viu o cartão vermelho direto.Com esta derrota, o Corinthians segue em segundo lugar do Grupo F na Taça sul-americana, com quatro pontos, resultantes de uma vitória e um empate, enquanto o Argentino Juniors soma seis pontos.Em terceiro lugar, está o Racing Montevideu, com os mesmos quatro pontos do Corinthians, mas menos um jogo, a disputar na quinta-feira diante do Nacional, do Paraguai, equipa que contabiliza duas derrotas.