Covid-19. Jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid terá público

“Há escassos minutos, a UEFA e as autoridades locais confirmaram na reunião de segurança realizada no estádio Anfield que o encontro da segunda mão dos oitavos de final vai ser disputado com total normalidade e aberto aos adeptos de ambas as equipas”, informaram os ‘colchoneros’, em comunicado.



O Atlético de Madrid, que lidera a eliminatória por 1-0, revelou que o Governo de Espanha entrou em contacto com o clube através do Conselho Superior dos Desportivos para transmitir um conjunto de recomendações, contrárias a esta decisão.



“Não se recomendam deslocações para fora da sua região dos habitantes de Madrid que não tenham motivos inadiáveis para o fazer e isso implica viagens para outro país. Esta medida é coerente com as adotadas em relação aos voos procedentes de Itália”, avisaram as autoridades.



O governo diz mesmo ser “irresponsável” contrariar estas indicações: “Não respeitar esta solicitação é uma decisão à margem das evidencias científicas aplicáveis a situações como a que sofre Madrid, de medidas de contenção reforçada. Não respeitar esta recomendação seria considerado uma decisão irresponsável”.



O Atlético de Madrid informa que devolverá o dinheiro dos bilhetes a todos os adeptos que decidam não viajar para Inglaterra.



Hoje, em conferência de imprensa, o treinador do conjunto espanhol, o argentino Diego Simeone, manifestou o desejo de que o encontro tenha público, considerando que o contrário seria injusto para o Liverpool.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.



Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.000 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.