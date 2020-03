COVID-19: Jogos Valência-Atalanta e Inter-Getafe disputados à porta fechada

A partida entre os espanhóis do Valência e os italianos da Atalanta, relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está marcada para 10 de março, uma terça-feira, no Estádio Mestalla, em Valência, sendo que o conjunto transalpino venceu o primeiro jogo por 4-1.



Já o embate entre os italianos do Inter de Milão e os espanhóis do Getafe, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se no dia 12 de março, quinta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.



A UEFA revelou ainda que os encontros da Youth League - a Liga dos Campeões jovem - que estejam agendados para a próxima semana em Itália, como é o caso do Juventus-Real Madrid, também serão realizados sem público nas bancadas.



Na quarta-feira, o governo italiano aprovou um decreto sobre as competições desportivas, que dita que todos os eventos que concentrem muitas pessoas serão disputados à porta fechada até 03 de abril, para evitar a difusão do coronavírus no país.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.



Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.



Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.