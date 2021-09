Cristiano Ronaldo dispensado do estágio da seleção portuguesa

"Cristiano Ronaldo foi dispensado do estágio da seleção nacional esta quinta-feira. O cartão amarelo visto frente à Irlanda, por ser o segundo nesta fase de apuramento, obriga a cumprir um jogo oficial de castigo, o que sucederá frente ao Azerbaijão", refere a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

O avançado, que ainda esteve hoje no grupo de jogadores que realizaram trabalho de recuperação no hotel, vai assim falhar visita ao Azerbaijão, além de um particular com o Qatar.

Na quarta-feira, o capitão da equipa das `quinas` isolou-se como melhor marcador mundial de golos por seleções, ao chegar aos 111, deixando para trás o iraniano Ali Daei (109).

No Estádio Algarve, em Faro, o avançado do Manchester United falhou um penálti, aos 15 minutos, mas apareceu na reta final do encontro para fazer os golos que ditaram o triunfo luso, aos 89 e 90+6, em resposta ao tento inaugural do defesa irlandês Egan, aos 45.

Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.

No sábado, os lusos vão defrontar o Qatar, num particular marcado para Debrecen, na Hungria, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.