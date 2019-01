Partilhar o artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos Imprimir o artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos Enviar por email o artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos Aumentar a fonte do artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos Diminuir a fonte do artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos Ouvir o artigo Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos

Tópicos:

André, Best, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé % Lionel Messi, Ligas Campeões, Luka Modric % N Golo Kanté %,