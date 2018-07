"Cristiano Ronaldo" em Turim...

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2018, 11:46 / atualizado em 05 Jul, 2018, 12:11 | Futebol Internacional

Após alguns momentos de histeria coletiva percebeu-se que a pessoa fotografada não era o internacional português mas Armando Izzo, jogador do Torino, que acabava de chegar à cidade para integrar os trabalhos do clube com vista à nova época.



As parecenças do defesa com Cristiano Ronaldo são notórias e a grande diferença está nas tatuagens. O português não as tem ao contrário do italiano.