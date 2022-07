Cristiano Ronaldo fora dos convocados do particular Manchester United-Atlético de Madrid

O avançado português, que só se apresentou para a pré-época na última terça-feira, não consta na lista de 21 eleitos do treinador neerlandês Erik ten Hag, que chamou os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, bem como os reforços Lisandro Martínez, Tyrell Malacia e Christian Eriksen.



A imprensa inglesa avança que Ronaldo está a ‘forçar’ a saída do Manchester United por pretender transferir-se para um clube de topo que compita na Liga dos Campeões, prova da qual os ‘red devils’ estão afastados por terem terminado no sexto lugar da última edição da Premier League, o que significa que vão disputar a Liga Europa em 2022/23.



O internacional luso, cinco vezes ‘Bola de Ouro’, não compareceu ao início dos trabalhos de pré-época do Manchester United e falhou a digressão da equipa à Ásia e à Austrália, alegando razões de natureza pessoal.



O Manchester United tem feito saber publicamente que conta com Cristiano Ronaldo e que não o deixa sair, obrigando-o a cumprir o ano de contrato que assinou, dando azo a um ‘braço-de-ferro’ cujo desfecho ainda é uma incógnita.



Entre os vários destinos que lhe têm sido apontados, está o Atlético de Madrid, com o qual o Manchester United vai medir forças no sábado, e o Sporting, já depois de o Chelsea e o Bayern Munique terem publicamente assumido que o internacional português não tem o perfil de jogador que encaixe nas respetivas equipas.



Do lado do Atlético Madrid, João Félix consta na lista divulgada pelos ‘colchoneros’, bem como Marcos Paulo, avançado luso-brasileiro que esteve emprestado ao Famalicão na última temporada.