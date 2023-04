Cruzeiro em desvantagem na Taça do Brasil na estreia do treinador português Pepa

O Cruzeiro esteve por cima do jogo, mas a falta de eficácia penalizou a equipa de Belo Horizonte, castigada ainda com o golo do Náutico na parte final, marcado por Gabriel Santiago, aos 88 minutos.



Apesar da desvantagem, a eliminatória está em aberto, com a equipa de Pepa a receber o Náutico em 25 de abril, no jogo da segunda mão.



Também em jogos da primeira mão dos 16 avos de final, o Palmeiras (4-2), de Abel Ferreira, o Bahia (2-1), de Renato Paiva, e o Botafogo (2-0), de Luís Castro, venceram e colocaram-se em vantagem, enquanto o Coritiba, de António Oliveira, empatou 3-3.



Fora da competição estão já o Bragantino, de Pedro Caixinha, afastado na segunda eliminatória da Taça, e o Cuiába, de Ivo Vieira, eliminado na primeira ronda.



Uma das grandes surpresas na noite de quinta-feira foi a derrota do Flamengo na visita ao Maringá, por 2-0, a merecer a contestação no desembarque no Rio de Janeiro e quando se fala que o clube está a tentar o regresso de Jorge Jesus, que tem contrato com o Fenerbahçe, no seguimento do despedimento de Vítor Pereira, na terça-feira.