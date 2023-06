Cuiabá de António Oliveira perde como Vasco

Um golo de Jair, de grande penalidade, aos 77 minutos, ditou o triunfo dos cariocas, que vinham de seis desaires consecutivos e ocupam o 18.º lugar, em zona de despromoção, com nove pontos.Desde que regressou ao Cuiabá, António Oliveira, que acabou expulso perto do final do encontro, apenas venceu uma das cinco partidas ao comando da formação do Mato Grosso, registando ainda duas derrotas e dois empates.O conjunto mato-grossense está atualmente no 16.º posto do Brasileirão, o primeiro acima da "linha de água", com 12 pontos.