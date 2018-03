Dalian Yifang, de José Fonte, contrata alemão Bernd Schuster após três derrotas

Lusa Comentários 20 Mar, 2018, 14:43 / atualizado em 20 Mar, 2018, 14:49 | Futebol Internacional

O técnico alemão, de 58 anos, assume o clube do internacional português e do argentino ex-Benfica Nico Gaitán depois de um arranque 'desastroso' na Superliga chinesa, no qual averbou três derrotas e não marcou qualquer golo.



Em comunicado, o Dalian Yifang destacou Schuster como "um treinador famoso na Europa" e agradeceu a Ma Lin e à sua equipa técnica, que tinham assumido funções no início da temporada.



Schuster não treinava desde a temporada de 2013/14, quando orientou os espanhóis do Málaga, e volta ao ativo na China, depois de uma carreira como treinador na qual venceu, entre outros troféus, um campeonato espanhol, pelo Real Madrid (2007/08), e uma Taça da Ucrânia, pelo Shakhtar Donetsk (2003/04).



Antes, o antigo internacional alemão fez carreira como jogador principalmente em Espanha, onde jogou no FC Barcelona, no Real Madrid e no Atlético de Madrid, conquistando o Euro1980, em Itália, ao serviço da seleção alemã.