Dani Olmo renova contrato com o Leipzig

”, disse Dani Olmo, cujo contrato expirava em 2024, em declarações reproduzidas pelo clube alemão.Formado no FC Barcelona, Olmo, de 25 anos, internacional espanhol – com 30 internacionalizações e seis golos marcados – deixou a sua marca no campeonato croata, vestindo a camisola do Dínamo Zagreb entre 2014 e janeiro de 2020, altura em que foi contratado pelo Leipzig, pelo qual soma 122 partidas em todas as competições, tendo marcado 21 golos e feito 29 assistências.O Leipzig, se qualificou para a próxima edição da Liga dos Campeões, após terminar em terceiro lugar na Bundesliga, jogará a final da Taça da Alemanha, em Berlim, no sábado, frente ao Eintracht Frankfurt.