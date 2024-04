Daniele De Rossi prolonga contrato com a Roma

”, refere o clube.



Na nota publicada na sua página, os romanos não especificam a duração do novo contrato com De Rossi, que, enquanto jogador, fez quase toda a carreira no clube, durante 18 épocas, após as quais ainda representou os argentinos do Boca Juniors.



A renovação com o treinador é comunicada no mesmo dia em que a Roma, que no plantel conta com Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa, disputa em casa a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, depois de vencer fora o AC Milan (1-0).



Com o despedimento de Mourinho, em 16 de janeiro e após uma derrota em casa do AC Milan (3-1), De Rossi assumiu a equipa e levou-a do nono ao quinto lugar.



A equipa está a quatro pontos do último lugar de "Champions", mas tem menos um jogo, com a Udinese, que, no domingo, foi suspenso perto dos 72 minutos, com o resultado em 1-1, após o defesa Ndicka colapsar em campo, ao que tudo indica devido a um pneumotórax.