David Henderson declarado culpado do acidente que vitimou Emiliano Sala

O tribunal de Cardiff, no País de Games, considerou Henderson culpado da maioria das acusações, depois do próprio piloto, de 66 anos, ter assumido que organizou a viagem entre França e o Reino Unido sem as devidas autorizações necessárias, além de ter ignorado as más condições meteorológicas.Henderson era o responsável pela viagem de Sala para o País de Gales, onde o avançado argentino, que alinhava pelo Nantes, iria assinar pelo Cardiff City, que na altura disputava a Premier League, acabando por delegar a função de pilotar a aeronave a um amigo, David Ibbotson, que também morreu no acidente.O avião despenhou-se no Canal da Mancha em 21 de janeiro de 2019. O corpo de Sala foi recuperado duas semanas depois, enquanto os restos mortais de David Ibbotson nunca foram encontrados.

A pena de Henderson será conhecida em 12 de novembro.