David Moyes é o novo treinador do West Ham

Mário Aleixo - RTP 07 Nov, 2017, 10:09 / atualizado em 07 Nov, 2017, 10:09 | Futebol Internacional

"Precisamos de alguém com experiência e com conhecimento da "Premier League" e dos jogadores. Acreditamos que o David é a pessoa adequada para mudar o rumo das coisas e tirar o melhor partido dos jogadores", referiu o presidente do clube, David Sullivan, em comunicado.



Sem especificar os valores e duração do contrato, Sullivan acrescentou que David Moyes, de 54 anos, "é um homem respeitado no mundo do desporto, que trará ao clube novas ideias, organização e entusiasmo".



Na segunda-feira, o West Ham anunciou a saída do croata Slaven Bilic, considerando ser necessária "uma mudança para o clube avançar de forma positiva e em linha com a sua ambição".



Apesar do investimento no reforço da equipa esta temporada, o West Ham ocupa o 18º e antepenúltimo lugar -- primeiro abaixo da zona de despromoção --, com apenas nove pontos.



David Moyes, que já orientou clubes como o Manchester United, o Everton e a Real Sociedad, deverá estrear-se no banco dos "hammers" em 19 de novembro, frente ao Watford, de Marco Silva.